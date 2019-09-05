Полиция проводит обыски в "Укрэнерго" - источник

Сотрудники Национальной полиции проводят обыски в центральном офисе НЭК "Укрэнерго", сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в компании.

По словам собеседника агентства, экономический отдел полиции осуществляет изъятие документов по проекту строительства волоконно-оптической линии связи "Хмельницкая АЭС-Ривненская АЭС".

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК находится в подчинении Министерства финансов.