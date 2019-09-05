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11:37 05.09.2019

ВАКС получит более 3 тыс. дел, из которых только по 190 расследование завершали НАБУ и САП - глава суда

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ВАКС получит более 3 тыс. дел, из которых только по 190 расследование завершали НАБУ и САП - глава суда

Глава Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич отмечает, что в ВАКС из местных судов общей юрисдикции поступит более 3 тыс. уголовных дел, из которых только по 190 досудебное расследование завершало Национальное антикоррупционное бюро Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Действительно, по предварительным подсчётам Государственной судебной администрации Украины, из местных общих судов в Высший антикоррупционный суд должны поступить более 3 тыс. уголовных производств. Из них только 190 - это те, по которым досудебное расследование завершало Национальное антикоррупционное бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры", - сказала на она брифинге в четверг, посвященному началу работы ВАКС.

Танасевич указала, что к компетенции ВАКС отнесены 22 состава преступлений при условии, что они совершены специальным субъектом, и размер ущерба превышает 500 тыс. грн.

Глава ВАКС рассказала, что в нём будут 6 следственных судей, 7 коллегий судей в первой инстанции и 4 коллегии - в апелляционной палате ВАКС.

Танасевич подчеркнула, что ВАКС был запущен в максимально возможный короткий срок. Она поблагодарила за поддержку и помощь Офис президента Украины, посла США в Украине, европейское и международное сообщество.

Теги: #суд #вакс #танасевич
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