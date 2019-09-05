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11:34 05.09.2019

Константинополь назначил главой "русского экзархата" митрополита, который помогал создать ПЦУ

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Константинополь назначил главой "русского экзархата" митрополита, который помогал создать ПЦУ

Константинопольский Синод назначил митрополита Галльского Эммануила (Адамакиса) главой архиепископии русских приходов в Западной Европе, известной также как "русский экзархат".

Как сообщает французское издание Orthodoxie.com, в подписанном протоколе патриарх Варфоломей напомнил об увольнении архиепископа Иоанна (Реннето) с поста главы архиепископии и поручил митрополиту Эммануилу взять на себя пастырскую ответственность за общины бывшего экзархата. При этом патриарх выразил уверенность, что новый глава архиепископии "будет соответствовать ожиданиям Вселенского патриархата".

Митрополит Эммануил получил в конце прошлого года широкую известность тем, что именно ему Константинополь поручил готовить т.н. объединительный собор по созданию новой православной церкви в Украине, получившей от Константинополя автокефалию.

О назначении нового главы "русского экзархата" было объявлено за несколько дней до общего собрания архиепископии, на котором будет принято решение по вопросу о ее воссоединении с Московским патриархатом.

В конце ноября 2018 года Синод в Стамбуле принял одностороннее решение о роспуске "русского экзархата" и предложил его духовенству и верующим перейти в подчинение местных греческих архиереев. С этим решением архиепископия не согласилась и начала обсуждать варианты своего будущего.

Около месяца назад Московский патриархат официально предложил "русскому экзархату" в Европе присоединиться к РПЦ, сохранив свой устав и традиции. В свою очередь, Константинополь в конце августа исключил из своих рядов главу экзархата архиепископа Иоанна, после чего вопрос о своем будущем в составе Константинополя экзархат посчитал закрытым.

Архиепископия имеет 65 приходов, 11 действующих церквей, два монастыря и семь скитов во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании, а ее клир насчитывает более 100 священников и 30 диаконов.

Теги: #церковь #пцу #митрополит #константинополь
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