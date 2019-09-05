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11:31 05.09.2019

Экс-глава НБУ Гонтарева сообщила об атаке на семью ее сына в Киеве

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Экс-глава НБУ Гонтарева сообщила об атаке на семью ее сына в Киеве

Машина Валерии Гонтаревой, невестки экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, в ночь на четверг была облита бензином и сожжена перед ее домом в центре Киева, сообщила находящаяся сейчас в госпитале в Лондоне после наезда автомобиля банкир.

"Пока я нахожусь в госпитале в Лондоне с тяжелыми травмами, на мою семью сегодня произошла атака… Как вы понимаете, несчастный случай на пешеходном переходе в Лондоне, а через несколько дней сожженная машина моих детей в Киеве - это все звенья одной цепи", – говорится в ее письме, полученом агентством "Интерфакс-Украина".

Гонтарева считает, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

"К сожалению, мне обьявлен не только политический террор, но, как мы видим, и физическое уничтожение", - заявила экс-глава Нацбанка.

Она еще раз подчеркнула, что дела против нее сфальсифицированы, и выразила надежду, что правоохранительным органам хватит профессионализма раскрыть это преступление в центре Киева.

Как сообщалось, накануне стало известно, что Печерский райсуд Киева принял решение о принудительном приводе Гонтаревой на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в рамках расследования дела о злоупотреблении служебными полномочиями, а ГБР поручило оперативным подразделениям других правоохранительных органов реализовать решение суда.

Ранее в апреле этого года в прессе были размещены повестки, в частности бывшему на то время замглаве администрации президента Филатову, экс-главе НБУ Гонтаревой и управляющему партнеру и совладельцу инвестгруппы ICU Стеценко. Их вызывали к следователю по особо важным делам для вручения уведомления о подозрении и проведения допроса в качестве подозреваемых в рамках уголовного производства относительно бизнесмена Сергея Курченко.

Экс-глава Нацбанка отметила, что "никаким боком даже рядом не проходила в сделке, по которой мне сфабриковали подозрения". Она указала, что сейчас живет и работает в Лондоне и готова там встретиться с прокуратурой и дать все показания.

"Они же не раз летали к (экс-владельцу ПриватБанка Игорю - ИФ) Коломойскому в Швейцарию и (бизнесмену Дмитрию - ИФ) Фирташу в Австрию, так что пусть прилетают в Лондон. Хочу заметить одно - то, что я главный враг Коломойского, он не скрывал во всех публичных интервью. Так что это знает не только он, а и весь мир", - заявила экс-глава НБУ.

Инвестиционная группа ICU также заявила об отсутствии нарушений в действиях группы при осуществлении сделок купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВЗГ) в 2014 году, в которых ICU выступала брокером со стороны Аграрного фонда и по которым Генпрокуратура хотела допросить Стеценко.

Теги: #гонтарева #угрозы #давление
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