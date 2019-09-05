События

10:49 05.09.2019

Зеленский обещает сделать все необходимое, чтобы ВАКС сосредоточился на самых громких делах о топ-коррупции

2 мин читать
Зеленский обещает сделать все необходимое, чтобы ВАКС сосредоточился на самых громких делах о топ-коррупции

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю начала работы Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) заверил, что будут приняты все необходимые решения, чтобы ВАКС сосредоточился исключительно на делах о топ-коррупции.

"Я понимаю, что сейчас есть проблема, которую мы еще не успели решить, - это вопрос с рамками подсудности. Раньше кое-кто, не будем вспоминать фамилии, на законодательном уровне постарался, чтобы вашу работу можно было заблокировать, завалив тысячами мелких дел", - сказал он в четверг на брифинге, посвященном началу работы ВАКС.

Зеленский заверил, что он и Верховная Рада сделают все необходимое, чтобы ВАКС сразу начал рассматривать наиболее громкие дела.

"Я знаю, что вы ожидаете более 200 громких дел по разворовыванию, хищениям коррупционеров – топ-чиновников, и поможем, чтобы вы свободно рассматривали эти дела, и эти люди были наказаны", - сказал он.

Зеленский считает, что задачей ВАКС является не только само возвращение украинскому народу украденного топ-коррупционерами, а прежде всего "возвращение веры в то, что в Украине действительно есть справедливость", и чтобы "государство, общество, инвестор были защищены".

"Мы говорили в ходе предвыборной кампании, что хотим не просто бороться с коррупцией, а победить ее. Считаю очень символичным, что Высший антикоррупционный суд находится на проспекте Победы. Я желаю всем нам, украинцам, победы!" - завершил свое выступление президент.

Как сообщалось, в мае собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины приняло решение о начале работы суда 5 сентября 2019 года. Также собрание судей ВАКС избрало его главой судью первой инстанции Елену Танасевич.

30 августа в парламентской газете "Голос Украины" было опубликовано сообщение, что ВАКС, согласно решению собрания его судей, начнет работу 5 сентября.

Теги: #зеленский #вакс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:04 05.09.2019
Рада должна вскоре законодательно остановить "спам" ВАКС делами, чтобы суд смог сосредоточиться на ключевых процессах, ожидает Сытник

Рада должна вскоре законодательно остановить "спам" ВАКС делами, чтобы суд смог сосредоточиться на ключевых процессах, ожидает Сытник

11:37 05.09.2019
ВАКС получит более 3 тыс. дел, из которых только по 190 расследование завершали НАБУ и САП - глава суда

ВАКС получит более 3 тыс. дел, из которых только по 190 расследование завершали НАБУ и САП - глава суда

11:22 05.09.2019
Антикоррупционные органы передадут в ВАКС 208 уголовных производств - Сытник

Антикоррупционные органы передадут в ВАКС 208 уголовных производств - Сытник

22:39 04.09.2019
Группа депутатов Европарламента в письме просит Зеленского не выдавать России украинца Цемаха, подозреваемого в причастности к трагедии МН17

Группа депутатов Европарламента в письме просит Зеленского не выдавать России украинца Цемаха, подозреваемого в причастности к трагедии МН17

18:56 04.09.2019
Президент обязал Кабмин упростить предоставление публичных услуг, внедрить действенный механизм контроля

Президент обязал Кабмин упростить предоставление публичных услуг, внедрить действенный механизм контроля

18:51 04.09.2019
Зеленский предлагает ограничивать или лишать свободы от 3 до 7 лет за контрабанду янтаря

Зеленский предлагает ограничивать или лишать свободы от 3 до 7 лет за контрабанду янтаря

17:44 04.09.2019
Зеленский пояснил, почему не подписал закон о "Пласте" в принятой предыдущей Радой редакции и предлагает его доработать

Зеленский пояснил, почему не подписал закон о "Пласте" в принятой предыдущей Радой редакции и предлагает его доработать

17:14 04.09.2019
Зеленский сменил представителя General Electric в Нацинвестсовете Украины

Зеленский сменил представителя General Electric в Нацинвестсовете Украины

17:03 04.09.2019
Президент уволил Кулебу с должности представителя Украины в Совете Европы

Президент уволил Кулебу с должности представителя Украины в Совете Европы

17:01 04.09.2019
Кличко: Кабмин сделал шаг к введению в Киеве прямого президентского правления, уволив меня с поста главы КГГА

Кличко: Кабмин сделал шаг к введению в Киеве прямого президентского правления, уволив меня с поста главы КГГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд освободил из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17 Цемаха

Полиция проводит обыски в "Укрэнерго" - источник

ВАКС получит более 3 тыс. дел, из которых только по 190 расследование завершали НАБУ и САП - глава суда

Экс-глава НБУ Гонтарева сообщила об атаке на семью ее сына в Киеве

Антикоррупционные органы передадут в ВАКС 208 уголовных производств - Сытник

ПОСЛЕДНЕЕ

Не менее 30 человек пострадали в результате аварии с поездом в Японии

Сытник не видит угроз независимости НАБУ в инициативе Зеленского по закреплению в Конституции права президента назначать и увольнять директора Бюро

Суд освободил из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17 Цемаха

Полиция проводит обыски в "Укрэнерго" - источник

Константинополь назначил главой "русского экзархата" митрополита, который помогал создать ПЦУ

Экс-глава НБУ Гонтарева сообщила об атаке на семью ее сына в Киеве

Суд разрешил заочно задержать экс-главу НКРЭКУ Вовка

В Житомирской области мужчина погиб в результате взрыва боеприпаса времен Второй мировой войны - полиция

Во Львовской области при задержании сбежавших из колонии ранен полицейский

9 грузовиков с гумпомощью от МККК в среду проследовали на оккупированную часть Донбасса – Госпогранслужба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА