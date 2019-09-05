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10:07 05.09.2019

Во Львовской области при задержании сбежавших из колонии ранен полицейский

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Во Львовской области при задержании сбежавших из колонии ранен полицейский

Сбежавшие из колонии во Львовской области заключенные во время задержания ранили полицейского, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

"Сотрудник Жидачовского отделения полиции Олег Франкив получил проникающее ножевое ранение грудной клетки во время задержания двоих осужденных сбежавших из исправительной колонии", - указано в сообщении.

По данным полиции, инцидент произошел вечером 4 сентября вблизи с.Межиречье Жидачовского района.

Находясь вне службы, полицейский заметил двоих мужчин, подходящих под ориентировку на осужденных, сбежавших из Николаевской исправительной колонии 3 сентября.

Полицейский вызвал подмогу, подошел к мужчинам, представился и предложил пройти с ним в отделение для установления личностей. Мужчины отказались, и полицейский решил их задержать. Во время задержания один из злоумышленников ударил полицейского ножом в грудь.

Вскоре на место прибыли полицейские и задержали сбежавших из колонии. Раненый полицейский госпитализирован, его состояние стабильно тяжелое.

Как сообщалось, 3 сентября из колонии во Львовской области сбежали двое осужденных.

По данным полиции, сбежали 20-летний уроженец Киевской области и 27-летний житель Житомирской области.

По факту побега было открыто уголовное производство по ч.2 ст.393 Уголовного кодекса Украины (побег из места лишения свободы или из-под стражи).

Теги: #колония #заключенные #полиция #львовская_область
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