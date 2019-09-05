После посещения кафе в Волынской области отравились и госпитализированы 16 человек

После посещения кафе в с.Железная дорога Любешивского района с пищевым отравлением госпитализированы 16 человек, из них 2 детей, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"4 сентября в ГСЧС поступила информация, что в течение 2 и 3 сентября в Любешовскую ЦРЛ с подозрением на пищевое отравление госпитализировали 16 человек (из них 2 ребенка), которые 31 августа посещали кафе "Олеся" в с. Железная дорога Любешивского района", - говорится в сообщении.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.