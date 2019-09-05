Во Львовской области после отравления на свадьбе госпитализировали 11 человек

С подозрением на пищевое отравление в течение 3-4 сентября госпитализировали 11 человек, которые праздновали свадьбу 31 августа, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"4 сентября в ГСЧС поступила информация, что в течение 3 и 4 сентября в Новояворовскую ЦРЛ с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 11 человек (из них 1 ребенок), которые 31 августа праздновали свадьбу в ресторане "Фазенда" в с. Наконечное Яворивского района", - говорится в сообщении.

Спасатели проводят комплекс противоэпидемических мероприятий.