События

08:07 05.09.2019

Во Львовской области в аварию попал автобус с детьми, пострадали 13 человек

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Вечером в среду, 4 сентября, произошло столкновение маршрутки, легкового автомобиля и пассажирского автобуса с детьми, пострадали 13 человек, один погиб, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"4 сентября в 20:59 на автодороге Киев-Чоп возле с. Дидилов Каменка-Бугского района произошло столкновение микроавтобуса, легкового автомобиля и пассажирского автобуса (перевозил 49 человек из них 45 детей). В результате этого погиб водитель микроавтобуса, гражданин Германии и пострадало 13 человек (из них 11 детей 2005-2009 г.р.)",- говорится в сообщении.

Отмечается, что всех пострадавших госпитализировали.

От ГСЧС привлекалось 20 человек и 5 единиц техники.

Теги: #дети #дтп #украина #львовская_область
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