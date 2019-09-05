События

07:43 05.09.2019

По меньшей мере 30 человек пострадали в результате аварии с поездом в Японии

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Поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в городе Иокогама, сообщает NHK.

По данным местных властей, ранения могли получить, по меньшей мере, 30 человек.

Авария произошла около 11:40 (5:40 по киевскому времени) в четверг на переезде линии Keikyu в Иокогаме.

Грузовик после столкновения загорелся.

Полиция и пожарные прибыли на место происшествия. Причины инцидента выясняются.

Движение поездов между станциями Keikyu Kawasaki и Kamiooka приостановлено.

Теги: #япония #поезд #раненые #авария
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