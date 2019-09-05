На Харьковщине водитель, сбивший мужчину в инвалидной коляске и бросивший его умирать, предстанет перед судом

Прокуратура Харьковской области направила в Змиевский районный суд области обвинительный акт в отношении 38-летнего водителя, который насмерть сбил человека с инвалидностью (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

"В настоящее время по требованию прокуратуры обвиняемый находится под стражей Согласно санкции статьи, ему грозит до 8 лет лишения свободы", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Авария произошла 28 июля в Змиеве. 68-летний мужчина в инвалидной коляске ехал по дороге. Его догнал автомобиль Opel, двигавшийся в том же направлении. Водитель авто не сбавляя скорости, сбил инвалидную коляску и уехал с места происшествия.

От полученных травм пенсионер погиб на месте. По заключению экспертов причиной смерти потерпевшего стала совокупная травма тела.