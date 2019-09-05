События

04:36 05.09.2019

На Харьковщине водитель, сбивший мужчину в инвалидной коляске и бросивший его умирать, предстанет перед судом

1 мин читать

Прокуратура Харьковской области направила в Змиевский районный суд области обвинительный акт в отношении 38-летнего водителя, который насмерть сбил человека с инвалидностью (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

"В настоящее время по требованию прокуратуры обвиняемый находится под стражей Согласно санкции статьи, ему грозит до 8 лет лишения свободы", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Авария произошла 28 июля в Змиеве. 68-летний мужчина в инвалидной коляске ехал по дороге. Его догнал автомобиль Opel, двигавшийся в том же направлении. Водитель авто не сбавляя скорости, сбил инвалидную коляску и уехал с места происшествия.

От полученных травм пенсионер погиб на месте. По заключению экспертов причиной смерти потерпевшего стала совокупная травма тела.

Теги: #харьковщина #дтп #украина #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:37 05.09.2019
Полицейские разоблачили заговор компаний при закупке самосвалов для комбината

Полицейские разоблачили заговор компаний при закупке самосвалов для комбината

01:36 05.09.2019
В МИД Украины выразили протест венгерскому дипломату

В МИД Украины выразили протест венгерскому дипломату

00:54 05.09.2019
"Кернел" пролонгировал кредитную линию на $290 млн на год и получил дополнительный транш на $100 млн

"Кернел" пролонгировал кредитную линию на $290 млн на год и получил дополнительный транш на $100 млн

23:58 04.09.2019
Украина и Румыния начали совместные военные учения на Дунае

Украина и Румыния начали совместные военные учения на Дунае

22:50 04.09.2019
Белоруссия будет пресекать нелегальный ввоз на свою территорию оружия из Украины

Белоруссия будет пресекать нелегальный ввоз на свою территорию оружия из Украины

19:33 04.09.2019
Госналогслужба назвала непроверенной информацию Бамбизова о результатах налогового аудита: он еще не завершен

Госналогслужба назвала непроверенной информацию Бамбизова о результатах налогового аудита: он еще не завершен

19:02 04.09.2019
Окружной админсуд Киева приостановил ликвидацию УПЦ-КП

Окружной админсуд Киева приостановил ликвидацию УПЦ-КП

18:23 04.09.2019
Суд принял решение о принудительном приводе Гонтаревой в ГБР, будут приняты меры для выполнения этого решения

Суд принял решение о принудительном приводе Гонтаревой в ГБР, будут приняты меры для выполнения этого решения

14:51 04.09.2019
В четверг в Украине сохранится прохладная погода

В четверг в Украине сохранится прохладная погода

14:28 04.09.2019
Делегация Украины во главе с министром энергетики готова к 3-сторонним газовым переговорам уже в сентябре

Делегация Украины во главе с министром энергетики готова к 3-сторонним газовым переговорам уже в сентябре

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Главы фракций Киевсовета обратились к Зеленскому вновь назначить Кличко главой КГГА

В Ровенской области подрались представители УПЦ(МП) и ПЦУ, открыто 12 уголовных дел - полиция

Подгруппа ТКГ договорилась о дальнейшем восстановлении устойчивой мобильной связи на всем Донбассе

На заседании ТКГ украинская сторона подняла вопрос о возвращении российской стороны в СЦКК из-за увеличения количества обстрелов на Донбассе

В Донецке взорвалась шахта

ПОСЛЕДНЕЕ

Вице-президент США прибыл в Лондон для оказания поддержки британскому премьеру

Главы фракций Киевсовета обратились к Зеленскому вновь назначить Кличко главой КГГА

Джонсон заявил парламентскому комитету Консервативной партии о необходимости досрочных выборов - ТВ

Кабмин уволил 36 заместителей глав 12 министерств

В Кабмине хотят сделать здание правительства максимально открытым – Гончарук

Уполномоченным по защите государственного языка станет Кремень - Денисова

Боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня - ООС

В Ровенской области подрались представители УПЦ(МП) и ПЦУ, открыто 12 уголовных дел - полиция

Подгруппа ТКГ договорилась о дальнейшем восстановлении устойчивой мобильной связи на всем Донбассе

На заседании ТКГ украинская сторона подняла вопрос о возвращении российской стороны в СЦКК из-за увеличения количества обстрелов на Донбассе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА