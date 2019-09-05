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03:39 05.09.2019

Вице-президент США прибыл в Лондон для оказания поддержки британскому премьеру

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Визит американского вице-президента Майка Пенса в Лондон, куда он накануне прибыл из Исландии, преследует цель оказания поддержки британскому премьеру Борису Джонсону в его противостоянии с парламентом, считает газета Washington Post.

"Когда его спросили в Рейкьявике в среду, стоит ли администрация президента Дональда Трампа на стороне Джонсона в условиях хаоса с Brexit, Пенс ответил, что Соединенные Штаты в этом непоколебимы", - пишет издание.

При этом, отмечает оно, вице-президент дал ясно понять, что для Европейского Союза крайне важно вести переговоры с новым британским главой кабинета.

Президент Трамп в ответ на вопрос о том, что он думает о будущем Джонсон, заявил накануне: "Он мой друг (...). Борис знает, как победить. Не беспокойтесь о нем".

Как сообщалось, Палата общин британского парламента в среду приняла законопроект, запрещающий Brexit без соглашения с ЕС.

Сторонники отказа от выхода из ЕС без соглашения предлагают перенести Brexit с 31 октября еще на три месяца - до 31 января 2020 года, чтобы избежать "жесткого" сценария развития событий.

Как сообщали СМИ, Джонсон в связи со складывающейся ситуацией заявил влиятельному парламентскому комитету консерваторов 1922, что Великобритания нуждается во внеочередных всеобщих выборах.

Депутаты британской палаты общин в среду вечером, как и ожидалось, не поддержали предложение о проведении досрочных выборов 15 октября.

Чтобы предложение было одобрено, Джонсону было необходимо заручиться поддержкой двух третьей членов палаты общин. В итоге он набрал только 298 голосов, на 136 меньше, чем требовалось.

Многие британские оппозиционные политики ранее заявили, что готовы поддержать проведение выборов, если Джонсон сначала обяжется выполнить требование об отказе от сценария с "жестким" выходом из ЕС. Премьер же на такой шаг не готов.

Теги: #великобритания #сша #поддержка #премьер
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