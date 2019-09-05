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01:36 05.09.2019

В МИД Украины выразили протест венгерскому дипломату

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В МИД Украины выразили протест венгерскому дипломату

Министерство иностранных дел Украины выразило протест Венгрии из-за заявлений о "гражданской войне" в Украине, сообщила пресс-служба МИД.

В МИД заявили, что представитель правительства Венгрии Тристан Азбей использовал недопустимую риторику в своем выступлении, заявив о "кризисе войны" в Украине.

МИД Украины в связи с этим заявлением вызвал временного поверенного в делах Венгрии в Украине Кристину Марфе. Венгерскому дипломату выразили решительный протест.

"Категорически неприемлемая для Украины ситуация, когда высокие должностные лица соседнего государства называют продолжающуюся с 2014 года вооруженную российскую агрессию против Украины "гражданской войной", - заявили в МИД.

В дипломатическом ведомстве отметили, что Венгрия, как член ЕС и НАТО, должна придерживаться официальной позиции относительно российской агрессии против Украины.

Теги: #протест #украина #мид
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