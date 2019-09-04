Украина и Румыния начали совместные военные учения на Дунае

В Румынии на водах реки Дунай начались военные учения "Riverine 2019", в которых принимают участие украинские и румынские военно-морские силы, сообщила пресс-служба военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"4 сентября в Румынии начались двусторонние украинско-румынские учения "Риверайна - 2019" с участием подразделений военно-морских сил ВСУ, морской охраны ГПСУ, морских сил и береговой охраны Румынии", - говорится в сообщении.

Целью мероприятия является отработка совместных действий многонациональных катерных тактических групп в акватории реки Дунай для повышения уровня их совместимости и возможностей.

Отмечается, что от ВМС ВСУ в учениях принимают участие малые бронированные артиллерийские катера "Аккерман" и "Вышгород", учебный катер "Смела" и вертолет Ми-14, от румынской стороны – два бронированных патрульных катера, два речных тральщика, один патрульный катер и речной буксир.

В целом, двусторонние учения пройдут в течение трех дней в акватории реки Дунай, где украинские и румынские коллеги совместно отработают основные элементы по обеспечению безопасности в протоках и речных секторах.

Учения продлятся до 6 сентября и включат в себя такие основные элементы, как тактическое маневрирование, противоминные действия, поиск и спасение человека, упавшего за борт и досмотровая операция.