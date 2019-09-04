Джонсон заявил парламентскому комитету Консервативной партии о необходимости досрочных выборов - ТВ

Премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии Борис Джонсон в среду заявил влиятельному парламентскому комитету консерваторов 1922, что Великобритания нуждается во внеочередных всеобщих выборах, сообщил британский телеканал Sky News в Twitter.

Кроме того, Джонсон вновь сказал, что Великобритания покинет ЕС 31 октября этого года, добавил телеканал.

Комитет 1922 - парламентское объединение депутатов из Консервативной партии в Палате общин. В частности, комитет играет важную роль в выборах лидера партии.

Ранее в среду стало известно, что депутаты Палаты общин британского парламента проголосовали за рассмотрение во втором чтении законопроекта, запрещающего правительству реализовывать Brexit без соглашения с ЕС. При этом сторонники отказа от "жесткого" выхода из ЕС предлагают перенести Brexit с 31 октября еще на три месяца - до 31 января 2020 года, чтобы избежать "жесткого" сценария развития событий.

Однако в среду также ожидается, что в случае одобрения этого законопроекта правительство выступит с инициативой провести внеочередные парламентские выборы.

В свою очередь телерадиокорпорация BBC напоминает, что по согласованному еще в 2011 году графику следующие выборы в парламент не должны были бы пройти ранее 5 мая 2022 года.

Сам Джонсон ранее, выступая в понедельник после внеочередного заседания кабинета министров, заявлял об отсутствии стремления организовывать внеочередные выборы в парламент. В то же время он высказался против очередного переноса сроков выхода страны из ЕС.