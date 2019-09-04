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20:41 04.09.2019

В Кабмине хотят сделать здание правительства максимально открытым – Гончарук

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В Кабмине хотят сделать здание правительства максимально открытым – Гончарук

Кабинет министров Украины изучает информацию о мерах, которые можно предпринять для упрощения передвижения работников и посетителей по территории Дома правительства.

"Мы сейчас изучаем с нашими службами безопасности о том, насколько открытым можно сделать здание правительства и двор. Мы очень хотим открыть это максимально", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге после заседания правительства в среду.

По его словам, результат будет виден на протяжении недели.

Вместе с тем, как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", несколько пропускных постов на этажах Дома правительства уже сняты.

Теги: #гончарук #кабмин
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