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20:33 04.09.2019

Уполномоченным по защите государственного языка станет Кремень - Денисова

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Уполномоченным по защите государственного языка станет Кремень - Денисова

Конкурсная комиссия избрала на должность Уполномоченного по защите государственного языка бывшего депутата Верховной Рады Тараса Кременя.

"Сегодня в Секретариате Уполномоченного ВРУ по правам человека состоялся открытый конкурс по отбору кандидатуры на должность Уполномоченного по защите государственного языка для представления ее на утверждение Кабинетом министров Украины», - написала Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в социальной сети Facebook в среду.

По ее словам, было подано 14 пакетов документов, а к конкурсу было допущено 11 кандидатов.

"По результатам открытого конкурса комиссия большинством голосов рекомендовала мне, как Уполномоченному, для представления Кабинета министров Украины кандидатуру Кремня Тараса Дмитриевича", - отметила Денисова.

Кремень - украинский политик и ученый. По специальности - учитель украинского языка и литературы, английского языка и зарубежной литературы. Учился в аспирантуре и докторантуре. Кандидат филологических наук, доцент.

Избирался депутатом Николаевского областного совета, который возглавил в 2014 году. Народный депутат Украины 8-го созыва. Возглавлял подкомитет по вопросам дошкольного, общего среднего, инклюзивного образования, а также обеспечение реализации права на образование лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория, территория проведения АТО и территория населенных пунктов на линии соприкосновения комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования.

 

Теги: #уполномоченный #украинский_язык
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