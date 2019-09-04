Боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня - ООС

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в среду пять раз нарушили "режим тишины" в зоне проведения операции объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня", - говорится в сводке..

Так, противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120-мм и 82-мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершил 2 обстрелы позиций объединенных сил вблизи населенного пункта Водяное и Опытное.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела позиций объединенных сил возле населенных пунктов Майорск, Шумы, Южного.