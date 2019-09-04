События

19:33 04.09.2019

Госналогслужба назвала непроверенной информацию Бамбизова о результатах налогового аудита: он еще не завершен

1 мин читать
Госналогслужба назвала непроверенной информацию Бамбизова о результатах налогового аудита: он еще не завершен

Офис крупных налогоплательщиков возглавляет Алексей Деревянко, тогда как его прежний руководитель Евгений Бамбизов возглавляет комиссию по реорганизации Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы, которая сейчас находится в состоянии ликвидации, сообщила Государственная налоговая служба (ГНС) на сайте.

"Мы разберемся с ситуацией и выскажем официальную позицию по факту завершения соответствующих проверок. Любые заявления до этого - непроверенная информация", - написал глава ГНС в соцсети Facebook в среду вечером, добавив, что Бамбизов не является работником ГНС и не имеет никакого отношения к проведению налоговых проверок.

"По поводу высказываний Евгения Бамбизова журналистам о якобы налоговых доначислениях и наложениях штрафных санкций на ряд предприятий, Государственная налоговая служба информирует: указанные вопросы не входят в сферу полномочий Е.Бамбизова. В настоящее время налоговые проверки этих предприятий не завершены, никаких решений не принято", - утверждает ГНС.

Теги: #налоговая #аудит #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:58 04.09.2019
Офис крупных налогоплательщиков намерен завершить аудит "Нафтогаза" в октябре

Офис крупных налогоплательщиков намерен завершить аудит "Нафтогаза" в октябре

14:51 04.09.2019
В четверг в Украине сохранится прохладная погода

В четверг в Украине сохранится прохладная погода

14:28 04.09.2019
Делегация Украины во главе с министром энергетики готова к 3-сторонним газовым переговорам уже в сентябре

Делегация Украины во главе с министром энергетики готова к 3-сторонним газовым переговорам уже в сентябре

12:26 04.09.2019
Офис крупных налогоплательщиков завершил аудит ArcelorMittal Кривой Рог, сумма претензий 9 млрд грн

Офис крупных налогоплательщиков завершил аудит ArcelorMittal Кривой Рог, сумма претензий 9 млрд грн

09:33 04.09.2019
Сенаторы просят Трампа предоставить обещанные Украине $250 млн на обеспечение безопасности

Сенаторы просят Трампа предоставить обещанные Украине $250 млн на обеспечение безопасности

08:19 04.09.2019
Взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией могут начать 7 сентября

Взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией могут начать 7 сентября

00:12 04.09.2019
Гендиректор "Запорожстали" поддерживает китайский опыт по развитию high tech в логистике как залог снижения коррупции

Гендиректор "Запорожстали" поддерживает китайский опыт по развитию high tech в логистике как залог снижения коррупции

18:45 03.09.2019
Двое бывших российских полицейских, попросивших убежища в Украине, опасаются, что их могут насильно вернуть в РФ

Двое бывших российских полицейских, попросивших убежища в Украине, опасаются, что их могут насильно вернуть в РФ

18:18 03.09.2019
Украинская сторона завершила демонтаж фортификаций у разрушенного моста в Станице Луганской, сторона ОРЛО свои работы не выполнила – обладминистрация

Украинская сторона завершила демонтаж фортификаций у разрушенного моста в Станице Луганской, сторона ОРЛО свои работы не выполнила – обладминистрация

17:15 03.09.2019
Украинцы в августе-2019 купили наличной валюты на $97 млн больше, чем продали

Украинцы в августе-2019 купили наличной валюты на $97 млн больше, чем продали

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Ровенской области подрались представители УПЦ(МП) и ПЦУ, открыто 12 уголовных дел - полиция

Подгруппа ТКГ договорилась о дальнейшем восстановлении устойчивой мобильной связи на всем Донбассе

На заседании ТКГ украинская сторона подняла вопрос о возвращении российской стороны в СЦКК из-за увеличения количества обстрелов на Донбассе

В Донецке взорвалась шахта

Боевики с полуночи трижды нарушили режим тишины в зоне ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Уполномоченным по защите государственного языка станет Кремень - Денисова

Боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня - ООС

В Ровенской области подрались представители УПЦ(МП) и ПЦУ, открыто 12 уголовных дел - полиция

Подгруппа ТКГ договорилась о дальнейшем восстановлении устойчивой мобильной связи на всем Донбассе

На заседании ТКГ украинская сторона подняла вопрос о возвращении российской стороны в СЦКК из-за увеличения количества обстрелов на Донбассе

Окружной админсуд Киева приостановил ликвидацию УПЦ-КП

Гендиректор "Укрпошты" требует извинений от главы ПФУ за недостоверную информацию об оплате услуг доставки пенсий

Перемирие на Донбассе приносит результаты, несмотря на некоторое обострение ситуации

Суд принял решение о принудительном приводе Гонтаревой в ГБР, будут приняты меры для выполнения этого решения

НБУ не смог реализовать на аукционе памятные монеты "Предоставление томоса об автокефалии православной церкви Украины"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА