Госналогслужба назвала непроверенной информацию Бамбизова о результатах налогового аудита: он еще не завершен

Офис крупных налогоплательщиков возглавляет Алексей Деревянко, тогда как его прежний руководитель Евгений Бамбизов возглавляет комиссию по реорганизации Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы, которая сейчас находится в состоянии ликвидации, сообщила Государственная налоговая служба (ГНС) на сайте.

"Мы разберемся с ситуацией и выскажем официальную позицию по факту завершения соответствующих проверок. Любые заявления до этого - непроверенная информация", - написал глава ГНС в соцсети Facebook в среду вечером, добавив, что Бамбизов не является работником ГНС и не имеет никакого отношения к проведению налоговых проверок.

"По поводу высказываний Евгения Бамбизова журналистам о якобы налоговых доначислениях и наложениях штрафных санкций на ряд предприятий, Государственная налоговая служба информирует: указанные вопросы не входят в сферу полномочий Е.Бамбизова. В настоящее время налоговые проверки этих предприятий не завершены, никаких решений не принято", - утверждает ГНС.