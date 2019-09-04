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19:17 04.09.2019

На заседании ТКГ украинская сторона подняла вопрос о возвращении российской стороны в СЦКК из-за увеличения количества обстрелов на Донбассе

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На заседании ТКГ украинская сторона подняла вопрос о возвращении российской стороны в СЦКК из-за увеличения количества обстрелов на Донбассе

На встрече Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона поставила вопрос о возвращении российской стороны в Совместный центр по контролю и координации сторон (СЦКК) из-за увеличения количества обстрелов, сообщает пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Прошедшие две недели сказались увеличением количества нарушений режима тишины со стороны НВФ ОРДЛО, в том числе с применением оружия, запрещенного минскими договоренностями. Поэтому в рамках заседания ТКГ украинская сторона поставила вопрос о возвращении российской стороны в Совместном центре по контролю и координации сторон. Этот двусторонний российско-украинский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить", - написала Олифер на своей странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.

СЦКК - группа по контролю за соблюдением Минского протокола, в которую входят представители украинской и российской сторон. Центр начал работу 26 сентября 2014г. С апреля 2015г украинская и российская стороны начали вести отдельные журналы случаев нарушения режима прекращения огня.

Вместе с тем, 19 декабря 2017г, все 75 российских офицеров, входивших в состав российской стороны СЦКК, выехали из Украины и вернулись в РФ.

Теги: #ткг #россия #сцкк #возвращение
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