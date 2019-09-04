Окружной админсуд Киева приостановил ликвидацию УПЦ-КП

Окружной административный суд Киева запретил ликвидацию Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ-КП) до рассмотрения по существу ее иска к Министерству культу Украины.

"Сегодня, 4 сентября 2019 года, Окружной административный суд г.Киева полностью удовлетворил заявление адвокатов Киевской патриархии УПЦ-КП по обеспечению … иска", - сообщает пресс-служба УПЦ-КП в среду.

В скан-копии решения суда, обнародованном на сайте УПЦ-КП, отмечается, что Яременко Олегу Васильевичу (митрополиту Черкасскому Православной церкви Украины (ПЦУ) Иоанну), как главе комиссии по прекращению или ликвидации УПЦ-КП и другим лицам по его доверенности, запрещено совершать любые действия относительно распоряжения и управления имуществом УПЦ-КП и совершать любые действия, направленные на ликвидацию УПЦ КП, до вступления решения по данному делу в законную силу.

Как сообщалось, в конце июля 2019 года Окружной административный суд г.Киева открыл производство по иску УПЦ-КП к Министерству культуры Украины об отмене приказа, в части, где указано, что утратили силу приказы Министерства о регистрации в новой редакции Устава религиозной организации "Киевской патриархии Украинской православной церкви".