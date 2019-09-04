Суд принял решение о принудительном приводе Гонтаревой в ГБР, будут приняты меры для выполнения этого решения

Печерский райсуд Киева принял решение о принудительном приводе экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в рамках расследования дела о злоупотреблении служебными полномочиями.

"Действительно, есть решение суда о принудительном приводе Гонтаревой на допрос в ГБР", - сказала агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

При этом она добавила: "ГБР поручает оперативным подразделениям других правоохранительных органов реализовать решение суда и предпринять меры для принудительного привода Гонтаревой".

Вместе с тем пресс-секретарь ГБР не уточнила, каким образом это может быть сделано.

Как сообщалось, на сайте Генпрокуратуры Украины в апреле размещены повестки, в частности, бывшему на то время замглаве администрации президента Филатову, экс-главе НБУ Гонтаревой и управляющему партнеру и совладельцу инвестгруппы ICU Стеценко. Их вызывали к следователю по особо важным делам для вручения уведомления о подозрении и проведения допроса в качестве подозреваемых в рамках уголовного производства относительно бизнесмена Сергея Курченко. Речь идет об уголовном производстве №12013220540000400 от 31 января 2013 года.

В марте 2019 года прокурор Константин Кулик уже заявлял об уведомлениях о подозрениях указанным лицам, однако тогда Генпрокуратура проинформировала, что так называемое "сообщение" о подозрении Гонтаревой, Стеценко и Филатову было осуществлено с нарушением процессуального законодательства.

Инвестиционная группа ICU заявила об отсутствии нарушений в действиях группы при осуществлении сделок купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВЗГ) в 2014 году, в которых ICU выступала брокером со стороны Аграрного фонда и по которым Генпрокуратура хотела допросить Стеценко.

Позже на сайте Генпрокуратуры были опубликованы повестки о вызове на допрос на 12 августа Гонтаревой, Филатова и Стеценко по "делу Курченко".