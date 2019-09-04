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17:09 04.09.2019

НБУ не смог реализовать на аукционе памятные монеты "Предоставление томоса об автокефалии православной церкви Украины"

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НБУ не смог реализовать на аукционе памятные монеты "Предоставление томоса об автокефалии православной церкви Украины"

Аукцион по продаже памятных монет по случаю предоставления томаса об автокефалии православной церкви Украины 29 августа не состоялся, говорится в сообщении на сайте Национального банка Украины (НБУ).

"Аукцион по продаже памятных монет "Предоставление томоса об автокефалии православной церкви Украины", запланированный на площадке Универсальной товарной биржи "Контрактовый дом УМВБ" 29 августа 2019 года, не состоялся в связи с отсутствием заявок", - говорится в сообщении.

На аукцион были выставлены монеты номиналом 100 грн из золота, номиналом 50 грн и 20 грн из серебра и номиналом 5 грн из нейзильбера.

Как сообщалось, в апреле текущего года НБУ сообщил о намерении продавать часть тиражей памятных монет в ходе электронных биржевых аукционов на площадке Универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ".

НБУ на первом таком аукционе 21 мая продал все выставленные памятные монеты "Мгарский Спасо-Преображенский монастырь"- 100 серебряных монет и 1,5 тыс. монет из нейзильбера.

Теги: #нбу #монеты #томос
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