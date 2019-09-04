36,5% украинцев оценивают качество предоставления админуслуг в Украине как удовлетворительное, 17,1% как хорошее

Украинцы в целом оценивают качество предоставления административных услуг в стране на удовлетворительном уровне.

Согласно данным опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, 36,5% респондентов оценивают качество админуслуг как удовлетворительное, 17,1% - как хорошее, 13,2% - как плохое и 3,1% - как очень плохое.

Опрошенные всего сталкивались с двумя видами административных услуг: получением заграничного паспорта или внутреннего паспорта нового образца и оформлением субсидий, различных видов государственной помощи и других социальных выплат. "Именно эти варианты получили наибольшее количество как положительных, так и негативных упоминаний. Однако, количество положительных упоминаний все же немного больше, чем отрицательных", - отмечают социологи.

При этом только 9,4% украинцев указали, что не было очереди, а 20,1% - указали на большие очереди. 13,5% отметили, что даже при наличии очереди применялась система ее регулирования, 14% оценили удобные и комфортные условия ожидания, при этом 6,1% остались недовольны теснотой помещений, отсутствием возможности сесть и туалетов.

9,1% сказали, что вопрос решился в течение разумного времени, а 12,3% - что решался или решается долго. 11,1% пожаловались на отсутствие четкого пояснения, какие именно документы нужны. Только 1,9% сообщили, что с них требовали взятку.

32,1% украинцев считают, что люди дают взятки потому, что им так проще и легче решить свои проблемы. 22,2% - потому что "это уже норма нашей жизни", 19,7% видят причину в том, что с граждан требуют

52,7% преимущество довольны работой Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ), в который обращались, 29,3% - полностью довольны, 8,3% - преимущественно не довольны, 3,2% - совсем не довольны. Только 5,1% получали административные услуги он-лайн через Интернет, 91,6% - не получали.

Опрос проводился с 12 по 17 июля 2019 по заказу Центра политико-правовых реформ в рамках проекта, осуществляемого при поддержке ЕС. Было опрошено 2018 респондентов во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

При этом согласно опросу с 24 июня по 12 июля в 30 наибольших городах Украины среди 3434 посетителей ЦПАУ (около 100 в каждом из этих городов, около 150 - в Виннице, Львове, Одессе, Харькове, Киеве и Кривом Роге, 200 - в Краматорске и 250 - в Днепре по методике экзит-пола), во всех городах абсолютное большинство тех, кто обращался в центру админуслуг, оценивает его работу хорошо.

Больше абсолютных положительных оценок от граждан получили ЦПАУ в Виннице (84%), Черновцах (85%), Ивано-Франковске (76%), Киеве (76%), Луцке (76%), Ровно (75%). Среди респондентов чаще всего звучали негативные оценки работы центров ("плохо" и "очень плохо" вместе) в Одессе (8,7%) и Чернигове (9%), в остальных городах - в основном меньше 3%.