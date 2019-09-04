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16:46 04.09.2019

СБУ блокировала механизм финансирования "ДНР" через аптечные сети в Киеве и Днепре

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СБУ блокировала механизм финансирования "ДНР" через аптечные сети в Киеве и Днепре

Служба безопасности Украины блокировала в Киеве и Днепре механизм финансирования террористической деятельности так называемой "ДНР" через реализацию лекарственных средств.

Как сообщил в среду пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что с 2015 года фигуранты дела (часть из них до 2014 года - высокопоставленные чиновники) создали несколько аптечных сетей, зарегистрированные и действовавшие как на подконтрольной украинской власти территории, так и в "ДНР". Используя реквизиты банковских учреждений, действующих на временно оккупированных территориях, вопреки действующему законодательству Украины, злоумышленники систематически перечисляли средства в "налоговые" органы псевдореспублики.

Правоохранители провели обыски по месту жительства и работы фигурантов дела в Киеве и Днепре, изъяли наличные средства, слитки драгоценных металлов и другие ценности на сумму более 5 млн грн. Кроме того, обнаружены мобильные телефоны с перепиской по проведению незаконной деятельности, компьютеры и серверное оборудование, на которых хранятся данные о деталях функционирования механизма, документация финансово-хозяйственного характера, свидетельствующая о взаимодействии фигурантов с представителями "ДНР", а также документы по операциям по выводу средств подконтрольных предприятий в теневой оборот.

Руководителю аптечных сетей сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма), ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.

Теги: #днр #сбу
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