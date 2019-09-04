События

16:05 04.09.2019

Члены профильного комитета Рады в октябре планируют принять участие в экономическом форуме в Мариуполе

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Члены профильного комитета Рады в октябре планируют принять участие в экономическом форуме в Мариуполе

Парламентский комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, города Севастополь, национальных меньшинств и межнациональных отношений проведет выездные заседания в октябре в Донецкой и Луганской областях.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в среду члены комитета проголосовали за решение провести выездные заседания 19 октября в Краматорске (Донецкая область), а 21 октября - в Северодонецке (Луганская область).

Как отмечалось на заседании комитета, его члены планируют ознакомиться с работой контрольно-пропускных пунктах на линии разграничения, воочию узнать о проблемах жителей Луганской и Донецкой областей, а также принять участие в экономическом форуме по вопросам восстановления Донбасса в Мариуполе 18 октября, на котором планировал присутствовать президент Украины Владимир Зеленский.

Теги: #верховная_рада #мариуполь #форум
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