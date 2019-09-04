В четверг в Украине сохранится прохладная погода

В ближайшие сутки, 5 сентября, погоду на большей части территории Украины будет определять прохладная, умеренно влажная воздушная масса, сообщил Укргидрометцентр.

В большинстве южных, центральных, Харьковской и Сумской областях, а также в Крыму местами пройдет кратковременный дождь с грозой. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в западной части и северных областях ночью 8-13°, днем 20-25°; на остальной территории ночью 11-16°, на побережье морей до 18°, днем 23-28°.

В Киеве – без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 22-24°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 5 сентября самая высокая температура днем была +30,5 в 2008 году, самая низкая ночью +3,3 в 1901, 1906 гг.

6 сентября ночью в Крыму, Приазовье, днем на севере Левобережья и в центральных областях местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в западных областях ночью 8-13°, днем 19-24°; на остальной территории ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, днем 25-30°, в северных и Винницкой областях 22-27°.

В Киеве – без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 23-25°.

4 сентября в 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 22-25°, в Днепре в пределах Киева 21°.