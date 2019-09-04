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13:15 04.09.2019

В Сумской и Житомирской областях правоохранители обнаружили тайники с боеприпасами из зоны ООС

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В Сумской и Житомирской областях правоохранители обнаружили тайники с боеприпасами из зоны ООС

Два тайника с военными средствами поражения, вывезенными из района проведения операции Объединенных сил, обнаружили правоохранители в Сумской и Житомирской областях, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины в среду.

В Сумской области тайник был обнаружен во время проведения следственных действий в лесополосе. "Из него правоохранители изъяли 14 гранат, два гранатометных выстрела ВОГ, 25 запалов УЗРГМ, десять детонирующих шнуров с запалами, 16 детонирующих капсюлей, девять тротиловых шашек и семь пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам", - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, средства поражения планировались к использованию злоумышленниками для подготовки и совершения преступлений экстремистского характера, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки в регионе. Житель области, причастный к хранению оружия, задержан.

В Житомирской области тайник обнаружен в подвале гаража военнослужащего в г.Новоград-Волынский. "Военнослужащий лично привозил боеприпасы из района временной дислокации подразделения своей воинской части, которая находится вблизи линии разграничения… Во время обысков по месту жительства фигуранта, который накануне вернулся из района ООС, правоохранители изъяли десять осколочных гранат Ф-1 и РГД-5. Полученные средства поражения направлены на экспертизу", - рассказали в СБУ.

По обоим фактам начато уголовные производства по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием), ведется следствие.

Разоблачение злоумышленников проводились сотрудниками СБУ совместно с прокуратурой Сумской области, следователями Главного управления Национальной полиции в Житомирской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Житомирского гарнизона Центрального региона.

Теги: #оос #сумская_область #боеприпасы #тайники #житомирская_область
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