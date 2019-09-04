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13:06 04.09.2019

Боевики с полуночи трижды нарушили режим тишины в зоне ООС

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Боевики с полуночи трижды нарушили режим тишины в зоне ООС

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в среду осуществили три обстрела украинских позиций в зоне проведения Операции объединенных сил, боевых потерь среди украинских военных нет, сообщили в Министерстве обороны Украины.

"С начала текущих суток зафиксировано три нарушения режима тишины со стороны российско-оккупационных войск, в том числе с применением минометов разных калибров. (…) По имеющийся информации, сегодня боевых потерь среди наших героев-защитников в результате вражеских прицельных обстрелов нет", - говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Подразделения Объединенных сил осуществляли адекватные оборонительные действия, соблюдая Минские соглашения.

Теги: #оос #минобороны
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