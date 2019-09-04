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10:49 04.09.2019

Кличко заявил о необходимости резервного варианта на случай сбоя в работе е-билета

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Кличко заявил о необходимости резервного варианта на случай сбоя в работе е-билета

Городской голова Киева Виталий Кличко отмечает необходимость существования резервного варианта на случай возможных сбоев программ и внешнего вмешательства в систему электронного билета в общественном транспорте столицы.

Как сообщила пресс-служба мэра, этот вопрос он озвучил на расширенном заседании коллегии Киевской горгосадминистрации в среду, отметив, что возникновение подобных ситуаций могут привести к масштабным сбоям в работе транспортной системы города.

"Система (внедрения электронного билета - ИФ) до сих пор тестируется. По результатам восьми месяцев опытной эксплуатации она показала стабильную работу. Согласно графику, к системе уже подключили 10 станций метрополитена, где теперь можно пользоваться электронным билетом", - отметил мэр.

Кроме того, указал он, в настоящее время к системе подключены 100% наземного транспорта (1326 единиц подвижного состава), адаптированы турникеты на станциях городской электрички и скоростного трамвая, введены в эксплуатацию 100 комплектов устройств контроля.

"Система адаптирована к приему "Карточки киевлянина". Так что льготники не должны волноваться. Однако есть недостатки, на которые нужно немедленно обратить внимание. До сих пор не решен вопрос финансирования изготовления электронного билета ученика. Как и вопрос обеспечения студенческими билетами. Также остается актуальным утверждение алгоритма выдачи электронных билетов гражданам льготных категорий, которые не имеют и не могут получить муниципальные карточки", - отметил мэр.

Кличко поручил изучить вопрос совместимости системы электронного билета и системы, работающей с приложениями Google Pay и Apple Pay.

Теги: #киев #е_билет #кличко
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