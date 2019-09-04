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10:01 04.09.2019

Во Львовской области из колонии сбежали двое заключенных

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Во Львовской области из колонии сбежали двое заключенных

Во Львовской области из исправительной колонии сбежали двое заключенных, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

"Из колонии в Николаевском районе сбежали двое заключенных. Сообщение поступило в полицию в 17:45 3 сентября", - сообщили агентству.

По данным полиции, сбежали 20-летний уроженец Киевской области и 27-летний житель Житомирской области.

По факту побега открыто уголовное производство по ч.2 ст.393 Уголовного кодекса Украины (побег из места лишения свободы или из-под стражи).

Теги: #побег #заключенные #львовская_область
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