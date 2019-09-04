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09:33 04.09.2019

Сенаторы просят Трампа предоставить обещанные Украине $250 млн на обеспечение безопасности

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Сенаторы просят Трампа предоставить обещанные Украине $250 млн на обеспечение безопасности

Двухпартийная группа сенаторов обратилась к администрации президента США с просьбой выделить Украине $250 млн помощи в сфере безопасности, сообщают местные СМИ.

"Это финансирование имеет решающее значение для долгосрочной стабильности Украины и имеет постоянную поддержку и одобрение Конгресса США, который выделил эти средства. Мы настоятельно призываем вас поручить министерству обороны немедленно выделить эти средства", - говорится в письме сенаторов главе президентской администрации Мику Малвани.

"Фактически Украина продолжает ежедневно воевать на своей восточной границе против поддерживаемых Россией сепаратистов в Донецкой и Луганской областях, и более 10 тыс. украинских солдат и гражданских лиц погибли в этой войне", - пишут они.

По их словам, помощь США в области безопасности уже помогла "переломить ход этого конфликта".

Они отмечают, что необходимо продолжить обеспечение защиты "суверенной территории этой молодой страны".

Среди авторов письма - сенаторы-республиканцы Роб Портман, Рон Джонсон и демократы Джин Шахин, Дик Дурбин, Ричард Блюменталь.

Ранее Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации сообщало, что президент США Дональд Трамп попросил свою команду национальной безопасности пересмотреть программу помощи Украине в области безопасности, в рамках которой Вашингтон намерен дополнительно выделить $250 млн.

Среди тех, кто занимается рассмотрением вопроса финансирования безопасности Украины, министр обороны Марк Эспер и советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.

На 2019 финансовый год законодатели выделили Украине $250 млн помощи в сфере безопасности, включая деньги на вооружение, обучение, оборудование и разведывательную поддержку. В частности, Конгресс США выделил $50 млн на вооружение.

Теги: #финансирование #сша #безопасность #украина #трамп
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