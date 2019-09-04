Суд отказался отпустить из-под стражи обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове

Фрунзенский районный суд Харькова во вторник продлил меру пресечения обвиняемым в теракте возле Дворца спорта в 2015 году.

"Ходатайства обвиняемых об изменении и отмене меры пресечения суд отклонил. Содержание под стражей без залога продлено еще на два месяца", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Следующее заседание назначено на 9 октября.

Как сообщалось, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице.

По факту взрыва в Единый реестр досудебных расследований внесена информация о возбуждении уголовного дела по ст.258 Уголовного кодекса Украины (теракт).

26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудники Службы безопасности Украины задержали троих жителей области по подозрениию в совершении теракта, им объявлено подозрение по ч.3 ст.258 (террористический акт) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины. 22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова.

22 февраля 2017 года прокурор Харьковской области Юрий Данильченко заявил, что обвиняемые и их защитники используют все возможности, чтобы затянуть судебный процесс. Он также подчеркнул, что "судебный процесс закончен на 90%".

21 апреля 2017 года суд решил не продолжать слушание по делу после изменения в составе коллегии судей, а начать его рассматривать заново, поскольку на этом настаивал один из обвиняемых.