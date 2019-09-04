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08:27 04.09.2019

Шесть студентов госпитализированы с предварительным диагнозом вирусный гепатит "А" во Львовской области

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Шесть студентов госпитализированы с предварительным диагнозом вирусный гепатит "А" во Львовской области

Шесть студентов Дрогобычского государственного педагогического университета имени Ивана Франка госпитализированы с предварительным диагнозом вирусный гепатит "А", после возвращения с практики в Одессе, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"4 сентября в ГСЧС поступила информация, что в лечебные учреждения с предварительным диагнозом вирусный гепатит "А" госпитализированы 6 студентов Дрогобычского педагогического университета, которые находились на практике в г.Одесса", – говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в среду утром.

Осуществляется комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

Теги: #львовская #студенты #отравление
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