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08:19 04.09.2019

Взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией могут начать 7 сентября

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Взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией могут начать 7 сентября

Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией, возможно, будет запущен до конца этой недели, сообщили "Интерфаксу" в среду два дипломатических источника.

"Обмен может начаться до конца недели, вероятная дата - 7 сентября", - сказал "Интерфаксу" диписточник.

Тем временем, другой диписточник, подтвердив, что освобождение запланировано на субботу, отметил, что договоренности носят предварительный характер.

"Пока достигнуты лишь рамочные договоренности. Окончательно дату и условия обмена стороны согласуют в середине недели", - сказал он.

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский дважды в ходе телефонных бесед обсуждали ситуацию с удерживаемыми лицами. Разговоры состоялись 12 июля и 7 августа.

В середине июля уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обменялись списками заключенных в России и Украине. В списке от украинского омбудсмена значилось 150 человек, в списке российского омбудсмена - 34.

Позже пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сказала о подготовке обмена "35 на 35".

Пятеро осужденных в РФ украинцев Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Кольченко были доставлены из колоний в СИЗО "Лефортово", сообщил 20 августа "Мемориал". Позже эту информацию подтвердил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

"В отношении этапированных в Москву пяти осужденных решается вопрос о выдаче их Украине для отбывания наказания, назначенного судами в РФ", - сказал осведомленный источник "Интерфакса".

О том, что 29 августа был доставлен в Москву и украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный по обвинению в терроризме, "Интерфаксу" сообщил информированный источник. А Мельников сообщил, что в СИЗО "Лефортово" доставили осужденного в России за шпионаж украинца Романа Сущенко.

Теги: #рф #обмен #дата #украина
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