События

08:04 04.09.2019

В инфекционной горбольнице Одессы остается 23 человека, отравившихся накануне шаурмой

1 мин читать
В инфекционной горбольнице Одессы остается 23 человека, отравившихся накануне шаурмой

В городской инфекционной больнице Одессы остаются госпитализированными 23 человека, из них 3 детей, которые отравились накануне шаурмой, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 4 сентября в городской инфекционной больнице Одессы остаются госпитализированными 23 человека (из них 3 ребенка), которые употребляли шаурму в с.Авангард Овидиопольского района", – говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в среду утром

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как сообщалось, в течение 1-2 сентября в городскую инфекционную больницу Одессы с подозрением на пищевое отравление были госпитализированы 30 человек (из них 5 детей), употреблявших шаурму в с. Авангард Овидиопольского района

Теги: #одесская #гсчс #отравление
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:27 04.09.2019
Шесть студентов госпитализированы с предварительным диагнозом вирусный гепатит "А" во Львовской области

Шесть студентов госпитализированы с предварительным диагнозом вирусный гепатит "А" во Львовской области

13:37 03.09.2019
В Николаевской области за сутки произошло 26 пожаров на открытых территориях площадью свыше 30 га

В Николаевской области за сутки произошло 26 пожаров на открытых территориях площадью свыше 30 га

13:04 03.09.2019
Полиция Киева расследует отравление студентов шаурмой как умышленный выпуск на рынок опасной продукции

Полиция Киева расследует отравление студентов шаурмой как умышленный выпуск на рынок опасной продукции

09:23 03.09.2019
Семь студентов одного из вузов Киева отравились шаурмой и госпитализированы с острой кишечной инфекцией

Семь студентов одного из вузов Киева отравились шаурмой и госпитализированы с острой кишечной инфекцией

08:30 03.09.2019
Во вторник в отдельных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

Во вторник в отдельных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

07:50 03.09.2019
В Одесской области с пищевым отравлением госпитализировали 30 человек, из них 5 детей – ГСЧС

В Одесской области с пищевым отравлением госпитализировали 30 человек, из них 5 детей – ГСЧС

18:50 30.08.2019
Пожар на химпредприятии во Львовской области ликвидирован – ГСЧС

Пожар на химпредприятии во Львовской области ликвидирован – ГСЧС

16:16 30.08.2019
Пожар на складе химпредприятия во Львовской области локализован, пострадали два сотрудника

Пожар на складе химпредприятия во Львовской области локализован, пострадали два сотрудника

11:29 30.08.2019
Разбор завалов обрушившегося подъезда в Дрогобыче завершен - ГСЧС

Разбор завалов обрушившегося подъезда в Дрогобыче завершен - ГСЧС

10:37 28.08.2019
В ГСЧС назвали взрыв газа маловероятной причиной обрушения подъезда дома в Дрогобыче, в "Львовгазе" отвергают эту версию

В ГСЧС назвали взрыв газа маловероятной причиной обрушения подъезда дома в Дрогобыче, в "Львовгазе" отвергают эту версию

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией могут начать 7 сентября

За минувшие сутки боевики 10 раз открывали огонь на Донбассе, четверо военнослужащих получили ранения

Боевики с начала суток четыре раза обстреляли позиции ООС на Донбассе

Боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный погиб

Зеленский уволил Муженко в запас с правом ношения формы

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд отказался отпустить из-под стражи обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове

Взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией могут начать 7 сентября

Мадуро отдал приказ о проведении военных учений на границе с Колумбией

За минувшие сутки боевики 10 раз открывали огонь на Донбассе, четверо военнослужащих получили ранения

Трамп объявил о введении режима ЧС в штате Северная Каролина в связи с ураганом

ЦИК запустила новый сайт

Минфин США ввел санкции против иранских структур, связанных с космическими исследованиями

На улице Стуса в Киеве впервые построят сеть наружного освещения придомовой территории

В Харькове задержаны двое подозреваемых в разбойном нападении на провизора

Джонсон будет добиваться внеочередных выборов в случае новой отсрочки Brexit

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА