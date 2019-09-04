В инфекционной горбольнице Одессы остается 23 человека, отравившихся накануне шаурмой

В городской инфекционной больнице Одессы остаются госпитализированными 23 человека, из них 3 детей, которые отравились накануне шаурмой, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 4 сентября в городской инфекционной больнице Одессы остаются госпитализированными 23 человека (из них 3 ребенка), которые употребляли шаурму в с.Авангард Овидиопольского района", – говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в среду утром

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как сообщалось, в течение 1-2 сентября в городскую инфекционную больницу Одессы с подозрением на пищевое отравление были госпитализированы 30 человек (из них 5 детей), употреблявших шаурму в с. Авангард Овидиопольского района