События

07:23 04.09.2019

За минувшие сутки боевики 10 раз открывали огонь на Донбассе, четверо военнослужащих получили ранения

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За минувшие сутки боевики 10 раз открывали огонь на Донбассе, четверо военнослужащих получили ранения

За минувшие сутки боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела четыре военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения", – говорится в сообщении, на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

Боевики обстреливали позиции подразделений ООС из запрещенного минскими соглашениями вооружения - минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 6 обстрелов позиций ООС: два раза неподалеку Павлополя - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Новогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов; около Водяного - из минометов калибра 120-мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Новотроицкого - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Гнутово - из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 4 обстрела позиций ООС: дважды вблизи Троицка – из минометов калибра 82-мм, а также из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Крымского - из стрелкового оружия; неподалеку Попасной - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Противник совершил обстрел позиции подразделений Объединенных сил вблизи Водяного из подствольных гранатометов и стрелкового оружия", – добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка
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