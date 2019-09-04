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06:21 04.09.2019

ЦИК запустила новый сайт

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ЦИК запустила новый сайт

Центральная избирательная комиссия 3 сентября запустила новый веб-сайт, который полностью заменит предыдущий, созданный еще в 2004 году, и должен стать основным каналом коммуникаций Комиссии, сообщила пресс-служба ЦИК.

"Структурой нового ресурса предусмотрен доступ к основным разделам информации, которые содержались и в предыдущей версии. Однако по гораздо облегченной процедуре поиска. Так, помимо информации о Комиссии и ее деятельности, пользователи смогут найти соответствующие нормативные акты, узнать любую информацию о выборах, направить электронное обращение и многое другое. Этому будет способствовать современный, адаптивный ко всем мобильным устройствам интерфейс сайта", – сказано в сообщении во вторник.

"Запустить новый сайт ЦИК - это была одна из многих первоочередных задач нового состава Комиссии в вопросе коммуникации с избирателями. Перед нами стояла задача разработать простую структуру и удобную навигацию. А главное, сделать сайт адаптивным и учесть все пожелания и предложения огромного количества пользователей, которые понимали, что предыдущий сайт уже слишком устаревший для современного мира", - отметила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

Новый сайт ЦИК был разработан при поддержке Международного фонда избирательных систем (IFES).

Сайт ближайшее время будет работать в тестовом режиме.

Теги: #сайт #цик
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