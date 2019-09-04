Минфин США ввел санкции против иранских структур, связанных с космическими исследованиями

Министерство финансов США объявило во вторник о добавлении в санкционные списки трех иранских структур, занимающихся исследованиями космического пространства.

В список включены Иранское космическое агентство, иранский Центр космических исследований и Институт аэрокосмических исследований.

Глава Госдепа США Майк Помпео, комментируя введение этих санкций, напомнил о недавнем взрыве ракеты на стартовой площадке в иранском космическом центре имени имама Хомейни в Семнане, который произошел в прошлый четверг.

"Это первый раз, когда США вводят санкции против иранского агентства гражданской космонавтики за (его роль - ИФ) в развитии программы баллистических ракет", - говорится в заявлении Помпео.

Он подчеркнул, что США не позволят Ирану использовать космическую программу в качестве прикрытия для развития технологий баллистических ракет.

"Данное применение санкций должно послужить предупреждением для международного научного сообщества, что сотрудничество с иранской космической программой может способствовать развитию Тегераном потенциала систем, способных доставлять (к потенциальным целям - ИФ) ядерное оружие", - добавил Помпео.

Ранее в Тегеране неоднократно заявляли, что не намерены вести переговоры о своей ракетной программе.

Тем временем, уже 4 сентября Иран может объявить об очередном - третьем - этапе сокращения объема исполняемых им обязательств, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе.