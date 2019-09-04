События

05:35 04.09.2019

Минфин США ввел санкции против иранских структур, связанных с космическими исследованиями

1 мин читать
Минфин США ввел санкции против иранских структур, связанных с космическими исследованиями

Министерство финансов США объявило во вторник о добавлении в санкционные списки трех иранских структур, занимающихся исследованиями космического пространства.

В список включены Иранское космическое агентство, иранский Центр космических исследований и Институт аэрокосмических исследований.

Глава Госдепа США Майк Помпео, комментируя введение этих санкций, напомнил о недавнем взрыве ракеты на стартовой площадке в иранском космическом центре имени имама Хомейни в Семнане, который произошел в прошлый четверг.

"Это первый раз, когда США вводят санкции против иранского агентства гражданской космонавтики за (его роль - ИФ) в развитии программы баллистических ракет", - говорится в заявлении Помпео.

Он подчеркнул, что США не позволят Ирану использовать космическую программу в качестве прикрытия для развития технологий баллистических ракет.

"Данное применение санкций должно послужить предупреждением для международного научного сообщества, что сотрудничество с иранской космической программой может способствовать развитию Тегераном потенциала систем, способных доставлять (к потенциальным целям - ИФ) ядерное оружие", - добавил Помпео.

Ранее в Тегеране неоднократно заявляли, что не намерены вести переговоры о своей ракетной программе.

Тем временем, уже 4 сентября Иран может объявить об очередном - третьем - этапе сокращения объема исполняемых им обязательств, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе.

Теги: #сша #космос #санкции #иран
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:10 04.09.2019
Трамп объявил о введении режима ЧС в штате Северная Каролина в связи с ураганом

Трамп объявил о введении режима ЧС в штате Северная Каролина в связи с ураганом

18:34 03.09.2019
Ураган "Дориан" ослаб до второй категории

Ураган "Дориан" ослаб до второй категории

17:20 03.09.2019
Активность в производственном секторе США в августе перешла к спаду впервые за 3 года

Активность в производственном секторе США в августе перешла к спаду впервые за 3 года

17:20 03.09.2019
Трамп пригрозил КНР более жесткими условиями торговой сделки и экономическими проблемами в случае затягивания переговоров

Трамп пригрозил КНР более жесткими условиями торговой сделки и экономическими проблемами в случае затягивания переговоров

14:34 03.09.2019
Huawei обвинила власти США в кибератаках, давлении на ее сотрудников

Huawei обвинила власти США в кибератаках, давлении на ее сотрудников

19:26 02.09.2019
С горящего у побережья Калифорнии судна удалось спасти пять членов команды

С горящего у побережья Калифорнии судна удалось спасти пять членов команды

18:43 02.09.2019
Категория урагана "Дориан" снижена до четвертой, но он продолжает нести угрозу жизням и инфраструктуре

Категория урагана "Дориан" снижена до четвертой, но он продолжает нести угрозу жизням и инфраструктуре

10:15 02.09.2019
Мощный ураган нанес катастрофический ущерб Багамским островам

Мощный ураган нанес катастрофический ущерб Багамским островам

09:24 02.09.2019
В штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина объявлена эвакуация из-за урагана "Дориан"

В штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина объявлена эвакуация из-за урагана "Дориан"

07:52 02.09.2019
США выступают за безопасность и территориальную целостность Украины

США выступают за безопасность и территориальную целостность Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией могут начать 7 сентября

За минувшие сутки боевики 10 раз открывали огонь на Донбассе, четверо военнослужащих получили ранения

Боевики с начала суток четыре раза обстреляли позиции ООС на Донбассе

Боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный погиб

Зеленский уволил Муженко в запас с правом ношения формы

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд отказался отпустить из-под стражи обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове

Шесть студентов госпитализированы с предварительным диагнозом вирусный гепатит "А" во Львовской области

Взаимное освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией могут начать 7 сентября

В инфекционной горбольнице Одессы остается 23 человека, отравившихся накануне шаурмой

Мадуро отдал приказ о проведении военных учений на границе с Колумбией

За минувшие сутки боевики 10 раз открывали огонь на Донбассе, четверо военнослужащих получили ранения

ЦИК запустила новый сайт

На улице Стуса в Киеве впервые построят сеть наружного освещения придомовой территории

В Харькове задержаны двое подозреваемых в разбойном нападении на провизора

Джонсон будет добиваться внеочередных выборов в случае новой отсрочки Brexit

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА