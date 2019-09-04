На улице Стуса в Киеве впервые построят сеть наружного освещения придомовой территории

Сеть наружного освещения придомовой территории построят в Киеве на ул.Василия Стуса, также на улицах и бульварах Святошинского и Днепровского районов столицы, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"Для благоприятных условий жизни жителей многоэтажного жилого дома в 2019 и 2020 годах на улице Василия Стуса, 9 в Святошинском районе построят сеть наружного освещения придомовой территории. Подписано распоряжение КГГА № 1522", – говорится в сообщении на сайте мэрии во вторник.

Обустройство сети предусмотрено Городской целевой программой внешнего освещения Киева на 2019-2022 годы.

Заказчиком работ определено коммунальное предприятие электросетей внешнего освещения Киева "Киевгорсвет". Предприятие несет ответственность за рациональное и целевое использование бюджетных средств, выполнения работ в установленные сроки согласно утвержденному графику.

В КГГА напомнили, что в Святошинском и Днепровском районах также построят сети наружного освещения в пределах придомового пространства многоквартирных жилых домов на бул.Академика Вернадского, 5/19, ул.Депутатской, 21 и 23, а также на придомовых территориях микрорайона "Каунасский", в границах улиц Каунасская, Мартовская, Харьковское шоссе и бул.Ярослава Гашека.