События

01:14 04.09.2019

Свитолина вышла в полуфинал US Open

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Свитолина вышла в полуфинал US Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в полуфинал заключительного в сезоне турнира Открытого чемпионата Соединенных Штатов Америки по теннису (US Open), сообщили организация на своем аккаунте в Твиттер.

Свитолина провела матч четвертьфинала Открытого чемпионата США против британки Йоханны Конти, который продолжался 1 час 40 мин.

Украинка провела матч, не сделав ни одной двойной ошибки, сделав 4 эйса и отдала лишь две свои подачи - 6: 4, 6: 4.

В полуфинале US Open Свитолина сыграет с победительницей пары Серена Уильямс - Ван Цян.

Теги: #свитолина #теннис #спорт
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