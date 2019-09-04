Свитолина вышла в полуфинал US Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в полуфинал заключительного в сезоне турнира Открытого чемпионата Соединенных Штатов Америки по теннису (US Open), сообщили организация на своем аккаунте в Твиттер.

Свитолина провела матч четвертьфинала Открытого чемпионата США против британки Йоханны Конти, который продолжался 1 час 40 мин.

Украинка провела матч, не сделав ни одной двойной ошибки, сделав 4 эйса и отдала лишь две свои подачи - 6: 4, 6: 4.

В полуфинале US Open Свитолина сыграет с победительницей пары Серена Уильямс - Ван Цян.