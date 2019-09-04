Президенты Еврокомиссии Юнкер и Евросовета Туск поздравили Гончарука с назначением в должность премьер-министра и выразили надежду на скорейшую встречу

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и президент Европейского Совета Дональд Туск поздравили Алексея Гончарука с назначением в должность премьер-министра Украины.

Соответствующую запись Юнкер сделал на своей странице в микроблоге Твиттер. "Премьер-министр Гончарук, президент Европейского Совета и я тепло поздравляем вас с назначением премьер-министром Украины. Вы можете рассчитывать на прочную продолжающуюся поддержку ЕС Украине", - написал он.

В письме на имя Гончарука Туск и Юнкер также пожелали новому премьер-министру Украины успешного пребывания в этой должности и выразили надежду на скорейшую с ним встречу.