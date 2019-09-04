Гендиректор "Запорожстали" поддерживает китайский опыт по развитию high tech в логистике как залог снижения коррупции

Генеральный директор Запорожского металлургического комбината "Запорожсталь", одного из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, Ростислав Шурма поддерживает китайский опыт в развитии high tech, в частности в сфере логистики, как залог для снижения коррупции в этой сфере.

Как написал Шурма на своей странице в Facebook во вторник, посещая китайский порт Yangshan Deepwater Port в рамках образовательного проекта, "это просто пост из будущего".

"Китай построил порт мощностью 20 млн TEU (контейнеров) на намытом острове прямо посреди моря. Для сравнения все украинские порты перерабатывают менее 1 млн TEU. Порт с материком соединяет 30 км 6-полосный мост. А на карте Google кажется, что это дорога в никуда:). В "Терминале 4" порта все краны, тележки и грузовики (почти 300 единиц) управляются системой искусственного интеллекта без ни одного машиниста и водителя. Всем этим терминалом с оборотом 3 млн TEU управляет 8 операторов", - констатировал топ-менеджер, добавив, "Даже некому контрабанду организовать или контейнер в сторону отставить и грузовладельца "обилетить":)".

Шурма также отметил, что весь транспорт и оборудование на электротяге - "Ни одной дизельной и бензиновой единицы. Электроэнергию порт и все оборудование получают от сотен офшорных турбин, которые его окружают. Китай-2019. Дальше будет...", - резюмировал руководитель предприятия.

Как сообщалось, гендиректор "Запорожстали" и его топ-менеджеры неоднократно подвергали критике "Укрзализныцю" за увеличение расходов и повышение тарифов вместо повышения эффективности.

Шурма возглавил "Запорожсталь" в июле 2012 года. За пять лет предприятие резко повысило эффективность и прибыльность, значительно сократило потребление природного газа - до 10 млн куб. м с 70 млн куб. м в месяц, проводит экологическую и техническую модернизацию производства.

В свою очередь, "Укрзализныця" постоянно повышает тарифы на перевозки, что наносит ущерб разным отраслям экономики Украины.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".