Экс-советник МЭРТ Романович претендует на должность замминистра экономразвития

Консультант Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и экс-советник министра экономического развития и торговли Дмитрий Романович претендует на должность заместителя министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства, свидетельствует декларация на сайте НАПК.

Согласно документу, Романович в 2018 году получил почти 1,3 млн грн за исследования в сфере общественных наук в унверситете Стенфорд и 303 тыс. грн доходов от предпринимательской деятельности.

Помимо этого, Романович задекларировал EUR 2,8 тыс. на банковском счету и $25 тыс. наличными.

Дмитрий Романович - соратник лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука, в партийном списке проходил под 33 номером, однако в парламент не прошел. В 2017-м был стипендиатом программы для украинских лидеров в Стенфорде.