НАПК обнародовало декларации трех кандидатов на должность замминистра здравоохранения

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обнародовало декларации трех кандидатов на должность заместителя министра здравоохранения.

Согласно информации НАПК, декларации кандидатов на эти должности подали, гендиректор медицинской компании "Мій лікар" ("Мой врач") Андрей Семиволос, ранее работавший главврачом Киевского городского детского диагностического центра (КГДДЦ), руководитель медицинского центра сектора Офиса эффективного регулирования (BRDO) Младена Качурець, а также хирург Национального института хирургии и трансплантологии им. А. Шалимова Михаил Загрийчук.