Должности начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ будут разделены до конца года – первый замначальника Генштаба Колесник

В Украине до конца года будет проведено разграничение должностей начальника Генерального штаба и главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявляет первый заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Колесник.

"Будет осуществлено разграничение должностей начальника Генерального штаба и главнокомандующего ВСУ с одновременным переходом Генерального штаба, штабов видов и штабов оперативного уровня Вооруженных сил на J-структуру. Это позволит улучшить систему управления, ведь будет четко регламентировано: кто отвечает за подготовку, а кто за применение Вооруженных сил", - рассказал Колесник в интервью изданию "АрмияИнформ", опубликованному во вторник.

"По разграничению должности начальника Генерального штаба и главнокомандующего ВСУ, а также реформирования командований видов, то эту задачу мы выполним до конца текущего года", - уточнил он.

По словам Колесника, в результате преобразований главнокомандующий ВСУ будет командовать Вооруженными силами, а органом, который будет обеспечивать его работу и оказывать всестороннюю поддержку в реализации его решений, будет Генеральный штаб. Главнокомандующий ВСУ, в свою очередь, будет подчиняться министру обороны.

Замначальника Генштаба рассказал, что сутью перехода военного управления на J-структуру является достижение четкого разграничения полномочий между всеми органами военного управления в системе применения ВСУ, и в первую очередь эта трансформация коснется разделения функций между Министерством обороны Украины и Генштабом.

При этом он отметил, что такой переход не является самоцелью и главным в нем является выстраивание четких разграничений функций между управлениями, внедрение НАТО-вской процедуры принятия решений и процедуры постановки задач. "J-структура - это не панацея от всех проблем, а прежде всего возможность для украинской армии стать понятной для Альянса", - пояснил Колесник.