События

19:21 03.09.2019

Ситуация на Донбассе с полдня не изменилась

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Ситуация на Донбассе с полдня не изменилась

Незаконные вооруженные формирования с начала суток вторника четыре раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, один украинский военный получил ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня. (…) Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий из состава объединенных сил получил ранения", - говорится в вечерней сводке на странице ООС в Фейсбуке.

Боевики обстреливали позиции подразделений объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По состоянию на полдень вторника также сообщалось о четырех обстрелах и ранении одного украинского военного.

Теги: #оос #ситуация
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