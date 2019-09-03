Суд продлил меру пресечения обвиняемому в госизмене "экс-министру здравоохранения Крыма" Михальчевскому

Днепровский районный суд города Киева на заседании во вторник продлил меру пресечения бывшему "министру здравоохранения" оккупационной власти Крыма Петра Михальчевского, обвиняемого в государственной измене, удовлетворив ходатайство прокуратуры Автономной Республики Крым.

Как сообщается на странице прокуратуры АРК в соцсети Telegram, суд продлил подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать место проживания в ночное время еще на 60 дней.

Как сообщалось, сотрудники Службы безопасности Украины установили факт пребывания в Киеве Михальчевского. В рамках уголовного производства, открытого по ст. 110, 111 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; государственная измена) в его временном месте жительства в столице проведен санкционированный обыск. Оперативники спецслужбы изъяли паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение" за подписью самопровозглашенного "главы" Крыма Сергея Аксенова, другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями.

9 июля 2019 года Днепровский райсуд освободил Михальчевского из-под стражи, изменив ему меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест.