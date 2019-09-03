Юристы не видят необходимости в отмене адвокатской монополии

Насущной необходимости в отмене адвокатской монополии нет, инициатива об отмене адвокатской монополии (законопроект №1013) - результат отсутствия развития в сфере адвокатуры, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" юристы.

Кандидат юридических наук, адвокат юрфирмы Evris Юлия Шишка отмечает, что идея отмены адвокатской монополии воспринимается неоднозначно.

"Ее сторонники акцентируют на коррупционных рисках, возникающих в результате того, что государственные и коммунальные предприятия для представительства своих интересов в судах вынуждены нанимать адвокатов, вместо того чтобы поручать эту деятельность внутренним юристам. Кроме дополнительной работы, связанной с поиском адвоката; вероятностью противоправного финансового интереса руководителей государственных и коммунальных предприятий во время избрания конкретного лица для оказания юридической помощи в судах; адвокатская монополия приводит к значительным затратам бюджетных средств", - сказал она.

Как отметила юрист, противники отмены адвокатской монополии обращают внимание на необходимый профессионализм юридической помощи, обеспечить который невозможно без установления специальных требований к представителям в судах и контроля за деятельностью последних.

"В этом ключе принятие закона об отмене адвокатской монополии является четким месседжем, что в Украине не нужно представительство интересов в судах квалифицированными лицами, компетентность которых проверяется при сдаче адвокатского экзамена и подтверждается адвокатским свидетельством", - сказал она.

Вместе с тем Шишка подчеркнула, что принятие законопроекта №1013 не повлечет отмены адвокатской монополии без принятия необходимых изменений в процессуальные кодексы после внесения изменений в Конституцию.

"Можно ожидать отмены адвокатской монополии уже к концу 2019 года. Другой вопрос, насколько это оправдано и является ли это приоритетной задачей для Украины. В последнем случае вопрос каждый для себя решает сам", - сказала она.

В свою очередь, партнер АО "Правовой Альянс", адвокат Илья Костин назвал законодательную инициативу об отмене адвокатской монополии "результатом политических интриг, репрессий и отсутствия развития в адвокатуре, начавшегося в 2012 году".

"В то время мы получили от власти "закон Портнова" об адвокатуре и адвокатской деятельности, который вместо объединения и налаживания качественного отбора кандидатов в адвокаты сосредоточился на том, что "главное - это пополнение бюджета" и увеличение количества адвокатов в регионе", - сказал он.

Костин считает, что инициированный пятым президентом Петром Порошенко в 2018 году и являвшийся частью судебной реформы законопроект №9055 об адвокатуре и адвокатской деятельности "был прогрессивный в большинстве своих новаций и самое главное - менял правила игры в адвокатуре и органах адвокатского самоуправления".

"Но позиция части адвокатского среды во главе с руководством Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ) привела к ожидаемому результату и законопроект не получил статуса закона. Я считаю, если бы этот законопроект был принят, мы не обсуждали сейчас законопроект №1013 об отмене адвокатской монополии", - сказал он.

"У меня также нет сомнений в том, что последний законопроект (№1013 - ИФ) получит статус закона. Мы имеем процессуальное законодательство, регулирующее полномочия представительства в судебной ветви власти, но думаю, что и оно будет изменено", - сказал Костин.

Со своей стороны, старший юрист практики разрешения национальных судебных споров юридической фирмы Integrites Юрий Сивовна акцентирует: "Адвокатская монополия – это вектор, которому следовали государство и общество в течение предыдущих пяти лет".

"Этот вектор закреплен и урегулирован в Конституции и действующем законодательстве Украины. Адвокаты в стране обеспечивают судебное представительство и защиту в судах, эта практика работает большинстве развитых стран мира. Сейчас предлагается все это перечеркнуть без вразумительных мотивов", - сказал он.

При этом, опираясь на собственную практику, юрист отметил, что с момента введения адвокатской монополии в его практике не было случаев, когда адвокатская монополия препятствовала физлицам или компаниям представлять их интересы в суде.

"Проведенная реформа всячески стимулировала судебных юристов, не имеющих адвокатского статуса, получить его путем сдачи экзамена. Адвокатское свидетельство – это не просто "корочка", это показатель профессионализма, этических обязательств и гарантий", - сказал он.

Сивовна считает, что отмена адвокатской монополии не должна входить в число приоритетных вопросов, которые необходимо решить новым парламенту и правительству Украины.

"Ключевым приоритетом для новоизбранной власти должна стать доукомплектация судов. Отсутствие профессиональных кадров в судах низших инстанций напрямую влияет на качество и сроки судопроизводства в Украине. В первую очередь следовало бы решить эту проблему, а уж затем вернуться к вопросам адвокатуры", - резюмировал юрист.

В свою очередь, управляющий партнер юридической компании "Ревелин Информейшн" Александр Кеер, считает, что существование монополии адвокатуры является весомым достижением, заимствованием положительного опыта высокоразвитых государств мира.

"Опыт нашей компании дает основания считать, что правовая помощь, оказываемая адвокатами, более качественная и квалифицированная, поскольку адвокат, кроме сдачи экзамена и прохождения стажировки, имеет высшее юридическое образование, опыт в юридической сфере, приносит присягу адвоката Украины и беспрекословно обеспечивает осуществление защиты, представительства и предоставления других видов правовой помощи на профессиональной основе", - сказал он.

Также Кеер подчеркнул, что адвокат обеспечивает защиту персональных данных о физическом лице, которыми он владеет в соответствии с законодательством по вопросам защиты персональных данных.

"Адвокат, адвокатское бюро, адвокатское объединение обеспечивают условия, исключающие доступ посторонних лиц к адвокатской тайне или ее разглашению, что, несомненно, является преимуществом предоставления правовой помощи, оказываемой именно профессиональными адвокатами", - считает юрист.

При этом он обратил внимание на отсутствие сегодня в действующем законодательстве требования к лицам, которые осуществляют юридическую деятельность.

"Преимуществом монополии адвокатуры на представительство в суде является и наличие ответственности для недобросовестных адвокатов, которая является залогом реализации права именно на профессиональную юридическую помощь, поскольку угроза наложения дисциплинарного взыскания является основанием для недопущения злоупотреблений процессуальными правами, чего не стоит ожидать от других специалистов в области права", - сказал он.

Как сообщалось, Верховная Рада отправила в Конституционный суд (КС) для получения заключения президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно отмены адвокатской монополии (№1013).

Согласно процедуре рассмотрения конституционных изменений, Верховная Рада должна направить соответствующий законопроект в КС для получения заключения о соответствии инициативы ст.157 и ст.158 Основного закона. После получения вывода КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев – согласно процедуре, установленной Конституцией Украины.