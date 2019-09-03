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18:49 03.09.2019

Организаторы Марша равенства в Харькове готовы отстаивать право на его проведение в суде

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Организаторы Марша равенства в Харькове готовы отстаивать право на его проведение в суде

Организаторы запланированного на 15 сентября в Харькове Марша равенства обеспокоены намерениями городских властей ограничить его проведение.

"ХаркивПрайд Марш является мирным собранием, право на которое гарантировано 39 статьей Конституции Украины. Попытки ограничить это право для харьковчан и харьковчанок касаться не только ЛГБТ-сообщества, а и всех горожан. Сегодняшнее ограничение прав людей по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности может стать прецедентом, который аргументирует дальнейшие ограничения по другим признакам, такие как национальность, вероисповедание или политические взгляды", - говорится в сообщении, опубликованном на странице KharkivPride в Фейсбуке во вторник.

Организаторы марша заявляют, что продолжают "делать много работы для того, чтобы ХаркивПрайд Марш состоялся, и если придется, мы будем отстаивать свое право в суде".

В сообщении отмечается, что организаторы Марша равенства взаимодействуют с представителями полиции по поводу обеспечения правопорядка во время его проведения.

"Компетентность Национальной полиции Украины в этих вопросах доказана, в частности, опытом нынешних KyivPride и Одесса Прайд 2019. Способность полиции Харьковской области доказана различными мероприятиями, которые состоялись в Харькове в течение последнего года", - заявляют организаторы.

Как сообщалось, в Харькове с 9 по 15 сентября запланирован ряд мероприятий, посвященных защите прав людей с нетрадиционной ориентацией, в том числе и Марш равенства "ХаркивПрайд" (KharkivPride).

2 сентября городской голова Харькова Геннадий Кернес заявил о намерении руководства города обратиться в суд с просьбой ограничить проведение Марша равенства, назначенного на 15 сентября, чтобы избежать возможных беспорядков и провокаций.

"В соцсетях организаторы ХарьковПрайда, назначенного на 15-е сентября, активно рекламируют это действо. С другой стороны - на сайте горсовета была зарегистрирована петиция о его запрете, которая за несколько дней набрала 5837 голосов противников мероприятия. Знаю, что проведением ХарьковПрайда озабочены и силовики - в прифронтовом городе могут быть провокации во время парада", - написал Кернес.

Теги: #марш_равенства #лгбт #харьков
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